Ο στρατός της Ουγκάντας, ο οποίος λάμβανε μερίδιο εκατομμυρίων δολαρίων από τη Σομαλία για την προστασία της χώρας, έμεινε «χωρίς δουλειά» με την είσοδο του τουρκικού στρατού στην περιοχή.

Η αμυντική συνεργασία της Σομαλίας με την Τουρκία εξάλειψε την ανάγκη της χώρας για την ενίσχυση από την Ουγκάντα. Ο στρατός της αφρικανικής χώρας είχε αναπτυχθεί στη Σομαλία εναντίον παράνομων οργανώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Middle East Eye, το γεγονός ότι η Σομαλία ανέφερε πως «η Τουρκία θα αναλάβει τις ευθύνες», άλλαξε τα δεδομένα. Μόλις έλαβε τα νέα, η κυβέρνηση της Ουγκάντας έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο, η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει άμεσα κάθε αμυντική και στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα.

Σύμφωνα με ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας, αναφέρθηκε ότι η εν λόγω απόφαση ελήφθη μετά από διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν υποστηρικτές της «Ένωσης Πατριωτών της Ουγκάντας» μπροστά από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Καμπάλα, υπό την προεδρία του Διοικητή του Στρατού της Ουγκάντας, Στρατηγού Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος ήρθε στην επικαιρότητα με δηλώσεις που στόχευαν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό.

Ταυτόχρονα, οι διαδηλωτές ζήτησαν την έκδοση στην Ουγκάντα του Αφρικανού πολιτικού, Φρεντ Λουμπουγιέ, ο οποίος ζει στην Τουρκία από το 2013. Μία από τις πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφερε: «Ο Λουμπουγιέ ζει στην Τουρκία από το 2013 και αυτή η κρίση δεν έχει καμία σχέση με την παρουσία του, αυτό είναι απλώς μια δικαιολογία. Όλη η διαδικασία σχετίζεται με την παρουσία του στρατού της Ουγκάντας στη Σομαλία, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με την Άγκυρα».

Η Ουγκάντα διαθέτει περίπου 4.500 στρατιώτες στο πλαίσιο της Αποστολής Υποστήριξης και Σταθερότητας της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AUSSOM), η οποία είναι η κύρια διεθνής δύναμη που υποστηρίζει τον στρατό της χώρας, και ακόμη 2.000 στρατιώτες στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση των ΗΠΑ τον Ιούλιο ότι θα αναστείλουν έως το τέλος του έτους τις πληρωμές προς το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Σομαλία, το οποίο παρέχει εφοδιαστική υποστήριξη στην AUSSOM της Αφρικανικής Ένωσης, δημιούργησε την εντύπωση ότι το τέλος της χρηματοδότησης της αποστολής πλησιάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σομαλία ζήτησε από την Ουγκάντα να τερματίσει τη στρατιωτική της παρουσία, προβάλλοντας ως δικαιολογία την αυξανόμενη ισχύ των ταξιαρχιών του στρατού της Σομαλίας που εκπαιδεύονται από την Τουρκία.

Ενώ ο τουρκικός στρατός εκπαιδεύει περίπου 25 χιλιάδες Σομαλούς στρατιώτες στο Μονκαντίσου και τουλάχιστον 10 χιλιάδες καταδρομείς στην Τουρκία, η Ουγκάντα αποκτά έσοδα τουλάχιστον χιλίων δολαρίων το μήνα για κάθε στρατιώτη που έχει αναπτύξει στη Σομαλία.

Μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε: «Ο τερματισμός της αποστολής μπορεί να σημαίνει την απώλεια εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για την Ουγκάντα. Η αφρικανική χώρα, επειδή θεωρεί την Άγκυρα ως τον κύριο συνομιλητή στα θέματα ασφάλειας της Σομαλίας, προσπαθεί να ασκήσει πίεση στην Τουρκία προκειμένου να βρει μια λύση στην κρίση».

Η ίδια πηγή εκτιμά ότι σε περίπτωση που η αποστολή τερματιστεί και η Καμπάλα αποσύρει όλες τις δυνάμεις της, η Ουγκάντα ενδέχεται να χάνει 5 έως 6 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, και 60 έως 72 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.

Στο στόχαστρο τουρκική εταιρεία

Ο ερευνητής Τουντς Ντεμιρτάς (Tunç Demirtaş) από τη δεξαμενή σκέψης SETA με έδρα την Άγκυρα, αξιολογώντας το θέμα στο MEE, δήλωσε: «Η κυβέρνηση της Σομαλίας διαθέτει πλέον την ικανότητα να παρέχει τη δική της ασφάλεια για την πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, και καθώς αναπτύσσεται η κρατική της ικανότητα, χρειάζεται λιγότερη υποστήριξη από το εξωτερικό. Στη Σομαλία υπάρχει μια οικονομία πολέμου και αυτή η κατάσταση ασφαλώς συνέβαλε και στην Ουγκάντα».

Πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα αναζητά λύση στη διαφωνία, με την ανησυχία ότι ενδέχεται να επηρεαστούν από τη διαδικασία οι τουρκικές εταιρείες που υλοποιούν έργα υποδομής και μεταφορών στην Ουγκάντα. Παράλληλα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP μετέδωσε ότι η Ουγκάντα ενδέχεται να ακυρώσει τη σιδηροδρομική σύμβαση ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε ανατεθεί στην τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Yapı Merkezi, καθώς και να απελάσει Τούρκους πολίτες από τη χώρα.

Πηγή: Sozcu