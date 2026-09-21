Σε νέα τροχιά αντιπαράθεσης με τον δημοσιογραφικό κόσμο περνά ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα με τοποθετήσεις που αναμένεται να προκαλέσουν εκ νέου έντονες συζητήσεις, ο Αμερικανός πολιτικός έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει κάποια ειδησεογραφικά μέσα ως άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι προχωρά σε μια επίθεση κατά των «ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ», κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Αυτό είναι μια απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ!», πρόσθεσε.

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Από την πλευρά της η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδίκασε το Σάββατο την απόφαση ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση «να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση» των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης.