Ο Πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «δικτάτορα» και «βασιλιά των πτωχεύσεων», αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμό 50% σε μια σειρά από καναδικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Φορντ ερωτήθηκε σχετικά με μια ανάρτηση στο Truth Social που δημοσίευσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Στην ανάρτηση αυτή, ο Τραμπ απέρριψε τον Φορντ ως έναν αλαζόνα «λακέ» και επιβεβαίωσε τη στρατηγική των δασμών, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «κουβαλούσαν τον Καναδά για δεκαετίες, αλλά όχι πλέον!».

«Δεν απαντώ σε έναν δικτάτορα όπως ο Πρόεδρος Τραμπ, σε έναν νταή όπως ο Πρόεδρος Τραμπ», απάντησε ο Φορντ. «Δεν πρόκειται να δεχτώ συμβουλές από έναν τύπο που είναι ο βασιλιάς των πτωχεύσεων».

Ο Φορντ είχε προηγουμένως πει στον Τραμπ «να μου φιλήσει τον α***» σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, ενώ στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας κατέστησε σαφές ότι εμμένει σε αυτή τη δήλωση.