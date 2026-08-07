Σε σοβαρή κρίση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης, μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας Σένγκεν.

Η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωσή στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί, από την Ρώμη, η προσωρινή παύση ισχύος της Συνθήκης του Σένγκεν μεταξύ των δυο χωρών.

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας και ότι στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Στη σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι Ισπανοί πολίτες -όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ- δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.

Ισπανία: Η Μαδρίτη επαναφέρει προσωρινά τους συνοριακούς ελέγχους για όσους ταξιδεύουν από την Ιταλία

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε απόψε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας, για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νωρίτερα σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».

Το ισπανικό τελεσίγραφο προς την Ιταλία να θέσει και πάλι σε ισχύ τη Συμφωνία Σένγκεν εντός της Κυριακής

Νωρίτερα, η η ισπανική κυβέρνηση είχε ζητήσει επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου.

«Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της», αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση.

Η Μαδρίτη υπογράμμισε και πάλι, επίσης, ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας του Σένγκεν με την Ισπανία, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όμως, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να ανασταλεί νωρίτερα, πιθανότατα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.