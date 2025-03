Σε αυξημένη ετοιμότητα όσο και ανησυχία, βρίσκονται οι 27 ηγέτες της ΕΕ οι οποίοι αναμένεται να συγκεντρωθούν αύριο, Πέμπτη 6/3, στις Βρυξέλλες, σε μια κάπως βιαστική Σύνοδο Κορυφής που οργάνωσαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν ακόμα μία κρίση που κλονίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ολόκληρη η αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ που χτίστηκε μετά το 1945 και εξαρτάται από την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να καταρρεύσει ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ανέφερε πως «ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Στις διαβουλεύσεις μου με τους Ευρωπαίους ηγέτες, άκουσα μια κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε επίπεδο ΕΕ: ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και αποφασιστική συμβολή στην ειρήνη στην ήπειρό μας και στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας» πρόσθεσε και κατέληξε:

«Θα συνεχίσω να εργάζομαι μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη μέλη για να είμαι έτοιμος να λάβω αποφάσεις στις 6 Μαρτίου».

