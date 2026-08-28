Χρήστος Μαζάνης

Στα χέρια των αμερικανικών αρχών βρίσκεται πλέον ο 45χρονος ναρκοβαρόνος Ερίκ Ράντχιελ Μοσκέα Πολάνκο, γνωστός στον κόσμο της παράνομης δραστηριότητας ως «Ramon» ή «E», ο οποίος φέρεται να διηύθυνε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρασητριότητες με έδρα τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο κατηγορούμενος εκδόθηκε τελικά από την Κολομβία στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε δύο ξεχωριστά κατηγορητήρια στις περιφέρειες του Πουέρτο Ρίκο και του Νιου Τζέρσεϊ. Η σύλληψη και η μεταγωγή του εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης της Ειδικής Ομάδας Δράσης και Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος είχε ήδη επισημανθεί από την DEA ως στόχος υψηλής προτεραιότητας.

Στελέχη των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράμμισαν τη σημασία της συγκεκριμένης έκδοσης, επισημαίνοντας πως η κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών και χρηματικών ποσών, σε συνδυασμό με τις καταδίκες κι άλλων μελών του δικτύου, καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των πολυϋπηρεσιακών συνεργασιών.

Παράλληλα, διαμηνύουν προς κάθε κατεύθυνση ότι η μάχη απέναντι στα διακρατικά καρτέλ συνεχίζεται αμείωτη, με στόχο τη συνολική αποδιοργάνωση των εγκληματικών δικτύων που διοχετεύουν ναρκωτικές ουσίες στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Ο Πολάνκο, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές ασφαλείας, αποτελεί έναν από τους πιο διαβόητους και ισχυρούς εμπόρους ναρκωτικών της Καραϊβικής. Η εγκληματική του δράση, η οποία ξεκίνησε συστηματικά το 2012, κορυφώθηκε μέσα από την ίδρυση και τη διεύθυνση του «Δικτύου Φάλκον», μιας πανίσχυρης διεθνούς οργάνωσης με έδρα τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Υπό την καθοδήγησή του, το δίκτυο αυτό λειτούργησε με ένα άκρως επιχειρηματικό μοντέλο, καταφέρνοντας να διακινεί περίπου 2,5 τόνους κοκαΐνης την εβδομάδα. Η διαδρομή των ναρκωτικών ξεκινούσε από παραγωγικά κέντρα της Νότιας Αμερικής, όπως η Κολομβία και η Βενεζουέλα, και μέσω ταχύπλοων σκαφών περνούσε στη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο, με τελικό προορισμό τις μεγάλες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Νιου Τζέρσεϊ και η Νέα Υόρκη.

Για να προστατεύει την αυτοκρατορία του και να διαφεύγει τη σύλληψη, ο 45χρονος χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο από πλαστά έγγραφα, διατηρώντας ψεύτικες ταυτότητες από τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Ουρουγουάη και την Κολομβία.

Παράλληλα φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 166 εκατομμύρια δολάρια μέσω νόμιμων επιχειρήσεων, όπως αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και πολυτελή ακίνητα, γεγονός που του επέτρεπε να ζει μια ζωή μέσα στην απόλυτη χλιδή.

Η οργάνωσή του χαρακτηρίστηκε από τις διεθνείς αρχές ως ένα αυτόνομο, πανίσχυρο διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και ξεπλύματος χρήματος με έδρα τη Δομινικανή Δημοκρατία. Μάλιστα, εξαιτίας της τεράστιας ισχύος του, ορισμένα μέσα ενημέρωσης και αρχές της Λατινικής Αμερικής τον είχαν αποκαλέσει «Πάμπλο Εσκομπάρ της Κεντρικής Αμερικής».

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Πολάνκο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 με τη γιγαντιαία διεθνή επιχείρηση «Operación Falcón», κατά την οποία οι αρχές κατέσχεσαν εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, δεκάδες ακίνητα και πάνω από 130 πολυτελή οχήματα, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή.

Μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό τριών ετών, ο Πολάνκο εντοπίστηκε τελικά τον Δεκέμβριο του 2024 σε μια πολυτελή έπαυλη στην Κολομβία και συνελήφθη από τις τοπικές ειδικές δυνάμεις σε συνεργασία με τη DEA.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο για την πρώτη του δικαστική εμφάνιση και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες ομοσπονδιακές κατηγορίες για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η επίσκεψη Στρατηγού των ΗΠΑ στην Κολομβία πριν από μερικά 24ωρα

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από λίγα 24ωρα ο επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κολομβία.

Πρόκειται για τον Στρατηγό Francis L. Donovan, ο οποίος από τις 5 Φεβρουαρίου 2026 υπηρετεί ως ο Διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM).

Στο επίκεντρο των επαφών του με τη στρατιωτική ηγεσία αλλά και στελέχη της νέας δεξιάς κυβέρνησης του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια βρέθηκε ο συντονισμός επικείμενων κοινών επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών, οι συνομιλίες εστιάστηκαν στον σχεδιασμό νέων επιχειρησιακών τακτικών και την ανταλλαγή πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Μπογκοτά να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική της με την Ουάσιγκτον και να κλιμακώσει την πίεση απέναντι στα εγχώρια και διεθνή καρτέλ.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια ανέλαβε τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου, διακηρύσσοντας ότι θα συντρίψει, με τη βοήθεια της Ουάσιγκτον, διάφορες κολομβιανές ένοπλες οργανώσεις που ενέχονται στη διακίνηση κοκαΐνης – η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, η χώρα της νότιας Αμερικής εντάχτηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη των καρτέλ, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε χθες ότι ο επικεφαλής του, ο στρατηγός του σώματος των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, έκανε επίσκεψη στην Μπογοτά για να «συναντηθεί με τη νέα στρατιωτική ηγεσία της χώρας και να συζητήσει τις κοινές προσπάθειες για να καταπολεμηθούν οι ναρκοτρομοκράτες και να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση ως προς την ασφάλεια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κολομβία».

Η SOUTHCOM συντονίζει από τη Φλόριντα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Χαρακτήρισε την Κολομβία «εταίρο εδώ και πολύ καιρό στον αγώνα εναντίον των καρτέλ» και «ζωτικής σημασίας ηγετική δύναμη ως προς την περιφερειακή ασφάλεια».

Ο κολομβιανός πρόεδρος επικράτησε με οριακή διαφορά στην αναμέτρησή του με υποψήφιο της αριστεράς στις εκλογές του Ιουνίου, υποσχόμενος να βάλει τέλος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που είχαν σκοπό να αφοπλιστούν οι συμμορίες και οι οργανώσεις ανταρτών που κατηγορούνται για εμπορία κοκαΐνης και να συντρίψει στρατιωτικά τις ένοπλες παρατάξεις.

Αφού ανέλαβε, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ εναντίον οργανώσεων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στο έδαφος της χώρας.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βοήθεια για την «ασφάλεια» στην Κολομβία.