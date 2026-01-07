Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στα χέρια της αμερικανικής ακτοφυλακής είναι πλέον το τάνκερ «Bella 1» (που άλλαξε εν πλω ονομασία σε «Marinera»), το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα, έπειτα από καταδίωξη άνω των δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό, με ρωσικά κρατικά μέσα να αναφέρουν ότι οι αμερικανοί αποπειράθηκαν να επιβιβαστούν από ελικόπτερο.

‼️ BREAKING: Special Forces, working with the U.S. Coast Guard, successfully boarded the Russian-flagged, Iranian-linked oil tanker Marinera in the North Atlantic, Reuters reports. pic.twitter.com/cu0Ans7Pno — Digital Gal (@DigitalGalX) January 7, 2026

Την ίδια ώρα η Μόσχα καταγγέλλει παραβίαση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ανέφερε την Τετάρτη 7/1 το πρωί, ότι φαίνεται πως αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούν να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, το «Marinera», από ελικόπτερο και δημοσίευσε εικόνα ελικοπτέρου να αιωρείται κοντά στο πλοίο.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούσαν να κατασχέσουν το πετρελαιοφόρο, στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις, έπειτα από καταδίωξη διάρκειας άνω των δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό.

Το RT επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή, σύμφωνα με την οποία σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής παρακολουθούσε το δεξαμενόπλοιο και ότι είχε ήδη γίνει απόπειρα κατάσχεσής του κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το πλοίο, το οποίο πλέον φέρει ρωσική σημαία, βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Κάλεσε τις δυτικές χώρες να σεβαστούν το δικαίωμα του σκάφους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η επιχείρηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και μονάδων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Όπως ανέφεραν, κατά τη διάρκειά της στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν ρωσικά πολεμικά πλοία, ενώ παρούσα φέρεται να ήταν και ρωσικό υποβρύχιο.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πλέον φέρει την ονομασία «Marinera» και πλέει υπό ρωσική σημαία, αποτελεί τον πιο πρόσφατο στόχο των αμερικανικών αρχών στο πλαίσιο της εκστρατείας αυξημένης πίεσης που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Την ίδια στιγμή, η Αμερικανική Ακτοφυλακή έχει προχωρήσει και σε δεύτερη επιχείρηση αναχαίτισης δεξαμενόπλοιου με διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα, αυτή τη φορά σε θαλάσσια περιοχή της Λατινικής Αμερικής, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη εφαρμογή του ναυτικού «μπλόκου» σε πλοία που σχετίζονται με το καθεστώς του Καράκας και βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Με πληροφορίες από: Reuters