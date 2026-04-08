Από τον Τζέι Ντι Βανς εξαρτάται το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, το βράδυ της Τετάρτης, 8 Απριλίου.

Η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν, όπου το Μεγάλο Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο ρόλος – κλειδί, όμως, θα είναι αυτός του Βανς, ο οποίος κατάφερε να παραγκωνίσει τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η εκπρόσωπος είπε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξαρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

«Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία»

Όσον αφορά στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, που επιτεύχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Κάρολαϊν Λέβιτ διευκρίνισε πως δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, που σήμερα (8/4) δέχτηκε σφοδρότατη επίθεση από το Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του πρόεδρου Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Τρίτης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να συζητούν το θέμα του Λιβάνου.

Η Λέβιτ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Για το Ορμούζ, είπε ότι η Ουάσινγκτον παρατηρεί αύξηση των διελεύσεων πλοίων μετά τη συμφωνία.

«Το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε»

Εν συνεχεία, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μίλησε με σκληρά λόγια για το ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες», είπε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τον Τραμπ «είναι ο αμερικανικός λαός που το χρηματοδοτεί».

Σε ερώτημα δημοσιογράφου για το αν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξετάζουν την αποχώρησή τους από το ΝΑΤΟ, η Λέβιτ απάντησε: «Είναι κάτι που συζήτησε ο πρόεδρος και νομίζω ότι θα το συζητήσει σύντομα και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Θα σας τα πει και ο ίδιος».

«Ανεύθυνο και απαράδεκτο το πρώτο σχέδιο των Ιρανών»

«Οι Ιρανοί αρχικά είχαν υποβάλει σχέδιο 10 σημείων που ήταν ουσιαστικά ανεύθυνο και εντελώς απαράδεκτο, τόσο που ο πρόεδρος Τραμπ και η διαπραγματευτική του ομάδα το πέταξαν κυριολεκτικά στα σκουπίδια», συνέχισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αναφερόμενη στην εκεχειρία.

«Πολλά μέσα ενημέρωσης», συνέχισε η ίδια, «ανέφεραν εσφαλμένα ότι το σχέδιο αυτό ήταν αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την προθεσμία του προέδρου να πλησιάζει γρήγορα και τον αμερικανικό στρατό να αποδεκατίζει το Ιράν με κάθε ώρα που περνούσε, το καθεστώς αναγνώρισε την πραγματικότητα ενώπιον της διαπραγματευτικής ομάδας.

Στη συνέχεια, υπέβαλαν ένα πιο λογικό, εντελώς διαφορετικό και συνοπτικό σχέδιο. Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του αποφάσισαν ότι αυτό το νέο, τροποποιημένο σχέδιο αποτελούσε μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, η οποία θα ευθυγραμμιζόταν με τη δική μας πρόταση 15 σημείων», δήλωσε.

«Οι κόκκινες γραμμές του προέδρου – συγκεκριμένα, το τέλος του εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν – δεν έχουν αλλάξει. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχόταν ποτέ μια λίστα επιθυμιών του Ιράν ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη», κατέληξε η Λέβιτ.