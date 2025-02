Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι αφίχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επίσημη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσει «μεγάλο ανθρωπιστικό πρόγραμμα», ενώ αναμένεται σύντομα στην περιοχή να συναντηθούν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Επίσημη επίσκεψη μαζί με την πρώτη κυρία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανακοίνωσε ο Ζελένσκι μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται καθώς κατεβαίνουν από αεροσκάφος.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV

