Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους».

Όταν φτάσει το πλοίο, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση» πρόσθεσε. «Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες», σημείωσε το υπουργείο.

Το αντίστοιχο υπουργείο του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που έχουν προσβληθεί από χανταϊό θα απομακρυνθούν από το πλοίο εντός των επόμενων ωρών, με δύο αερο-ασθενοφόρα. Το ένα από αυτά βρίσκεται ήδη στο αρχιπέλαγος και το δεύτερο αναμένεται να φτάσει σύντομα.