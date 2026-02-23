Σφοδρή χιονόπτωση πλήττει τη Νέα Υόρκη, με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου να καταγράφουν την πόλη «ντυμένη» στα λευκά.

Οι αρχές, μάλιστα, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας την κυκλοφορία και προειδοποιώντας για κορύφωση των χιονοπτώσεων τις επόμενες ώρες.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση των μετακινήσεων στη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία πλήττεται από σφοδρή χιονοθύελλα.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», τοπική ώρα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Διευκρίνισε ότι οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες της πόλης θα είναι κλειστοί για την κυκλοφορία, όμως θα επιτραπούν «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις».

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει ήδη την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η Ουάσινγκτον.

