Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πέρασε μήνες ακροβατώντας σε «τεντωμένο σχοινί», όσο αφορά τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η κατάσταση τις τελευτές ημέρες φαίνεται ότι έχει ξεφύγει.

Όπως σημειώνει το POLITICO, ο Μερτς έχει κάνει τα περισσότερα από τους Ευρωπαίους ηγέτες για να κρατά ευχαριστημένο τον Τραμπ, θεωρώντας ότι είναι στρατηγική αναγκαιότητα να διατηρήσει στενούς δεσμούς με έναν Αμερικανό ηγέτη που είναι γνωστός για την αμετροέπειά του, και τη ταλαντευόμενη γνώμη του η οποία αλλάζει αρκετές φορές την ημέρα και φυσικά το ότι κρατά κακίες.

Στην Γερμανία τώρα η κριτική στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου γίνεται όλο και πιο αιχμηρή, με τον Γερμανό καγκελάριο να διαφωνεί ευθέως με την αμερικανοισραηλινή επίθεση στο Ιράν κάνοντας έντονες επικρίσεις εναντίον του πολέμου με χαρακτηριστική στιγμή την ομιλία του σε ένα Λύκειο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Μερτς είπε στα παιδιά που ήταν παρόντα ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονταν» από το ιρανικό καθεστώς, με τον Τραμπ να απαντά οργισμένος στον Γερμανό καγκελάριο μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social και απειλώντας το Βερολίνο με το εφιαλτικό σενάριο: την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Ο Μερτς προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαμάχη και να συνεχίσει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, επιμένοντας, σε ένα γερμανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό στρατόπεδο την Πέμπτη 30/4, ότι όλα ήταν καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις τους.

«Εκτελούμε αυτό το έργο εδώ, καθώς και σε άλλες στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες στη Γερμανία, δίπλα-δίπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη συμμαχία», δήλωσε ο Μερτς, αφού παρακολούθησε τις στρατιωτικές ασκήσεις. «Η Γερμανία ενισχύει τον στρατό της», πρόσθεσε, «προς το αμοιβαίο μας όφελος και για να εμβαθύνουμε τον διατλαντικό μας δεσμό».

Ο Μερτς πιθανότατα στοιχημάτιζε ότι το θέμα θα τελείωνε και ότι ο Τραμπ τελικά θα υποχωρούσε, σύμφωνα με το αρκτικόλεξο «TACO» (Trump Always Chickens Out – Ο Τραμπ πάντα φεύγει σαν κότα) που επινοήθηκε στη Γουόλ Στριτ.

Άλλωστε, ο Μερτς είχε παρακολουθήσει τον Τραμπ να απειλεί να καταστρέψει την εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της αντίθεσης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά και τον Αμερικανό πρόεδρο να ορκίζεται να «επιβάλει εμπάργκο» στην Ισπανία, λόγω της ακόμη πιο έντονης κριτικής του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις ο Τραμπ δεν είχε υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Αλλά ο Αμερικανός ηγέτης συνέχισε να «βράζει» μέχρι και την Πέμπτη 30/4.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου ήταν εντελώς αναποτελεσματικός!), και στην αποκατάσταση της διαλυμένης χώρας του, ειδικά στη Μετανάστευση και την Ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που απαλλάσσονται από την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, λίγο μετά τα σχόλια του Μερτς για τον διατλαντικό δεσμό.

Αυτή είναι μια μεγάλη ανατροπή από την «καλοσύνη» που απολάμβανε το… ζευγάρι.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει στο παρελθόν την κυβέρνηση του Μερτς για τις πολιτικές της στον τομέα της μετανάστευσης και της ενέργειας, ενώ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ τους τον Μάρτιο, ο πρόεδρος αποκάλεσε Γερμανό καγκελάριο «φίλο» που κάνει «πραγματικά εξαιρετική δουλειά».

Η στρατηγική του Μερτς ήταν να αποφύγει τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, παρά τις βαθιές διαφωνίες σε θέματα από την Ουκρανία μέχρι το εμπόριο, προκειμένου να διατηρήσει φιλικούς δεσμούς και αρκετή επιρροή, ώστε να επηρεάσει τον Αμερικανό πρόεδρο προς τις θέσεις της Γερμανίας.

Αυτή η προσέγγιση είναι εμβληματική μιας ευρύτερης γερμανικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης Τραμπ και της φθοράς των διατλαντικών σχέσεων. Ακόμη και καθώς οι Γερμανοί ηγέτες επιδιώκουν να μειώσουν γρήγορα τη στρατιωτική και οικονομική εξάρτηση της χώρας τους από τις ΗΠΑ, πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από την αμερικανική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής αποτροπής των ΗΠΑ και της ανταλλαγής πληροφοριών, για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, παρά τις θεμελιώδεις ρήξεις, ο Μερτς προσπάθησε να διατηρήσει τις σχέσεις στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Κατά καιρούς, ωστόσο, είτε λόγω της απογοήτευσής του για το αποτέλεσμα των ενεργειών του Τραμπ, όπως οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν για τη Γερμανία, είτε λόγω του εγχώριου πολιτικού κόστους που συνεπάγεται το να φέρεται καλά με έναν βαθιά αντιδημοφιλή πρόεδρο, ο Μερτς επιτίθεται.

Αλλά, υπονοώντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε «ταπεινωθεί» από τους Ιρανούς, ο Γερμανός καγκελάριος ίσως να το παράκανε, διακινδυνεύοντας μια ρήξη με έναν πρόεδρο γνωστό για την εκδικητική του διάθεση και την «εκρηκτική» του αντίδραση.

Ενώ τα διακυβεύματα είναι δυνητικά εξαιρετικά υψηλά για τη Γερμανία, οι πολιτικοί ηγέτες παρέμειναν σχετικά αισιόδοξοι, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γερμανία για τις δικές τους επιχειρήσεις. Παρά τις επιθέσεις του Τραμπ στον Μερτς, πολλοί υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική συνεργασία επί του εδάφους παραμένει στενή και βαθιά ολοκληρωμένη, και ότι μια ταχεία αμερικανική αποχώρηση είναι μη ρεαλιστική.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες απειλές», δήλωσε ο Κρίστοφ Σμιτ, κορυφαίος νομοθέτης αμυντικής πολιτικής για τους εταίρους του συνασπισμού του Μερτς. «Η απόσυρση είναι, βραχυπρόθεσμα, απλώς αδύνατη. Και, μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, θα αποδυνάμωνε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αμερικανικού στρατού παγκοσμίως».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει σχέδια για την απόσυρση 9.500 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις στη Γερμανία. Αλλά, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο να απομένει στην προεδρία του, έληξε η χρονική διάρκεια που είχε για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, και ο διάδοχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κινήθηκε για να σταματήσει την πρωτοβουλία.

Ο Τραμπ έχει τώρα τρία χρόνια μπροστά του για να υλοποιήσει οποιοδήποτε νέο πιθανό σχέδιο απόσυρσης. Αλλά, για τον Μερτς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι η απώλεια της προσοχής του Τραμπ, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τις καλές σχέσεις που είχε με τον Τραμπ.

Όπως το έθεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα: «Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμού παραμένει, κατά την άποψή μου, τόσο καλή όσο ποτέ».