Tην αποχώρησή του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται ότι προετοιμάζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καθώς σύμφωνα με την Independent, προετοιμάζεται για να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου Προέδρου για λογαριασμό των Ρεπουμπλικανών, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο ΥΠ.ΕΞ. Μάρκο Ρούμπιο προετοιμάζεται για την κούρσα της διεκδίκησης του χρίσματος του υποψηφίου Προέδρου, έχοντας ως βασικό αντίπαλό του τον νυν Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ήδη εδώ και αρκετές ημέρες, πριν πραγματοποιηθούν οι ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν συντριπτική ήττα χάνοντας από τους Δημοκρατικούς, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο και στη Γερουσία, πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης, μιλώντας στην Independent, είχαν εκτιμήσει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ενδέχεται να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, επέφερε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των συγκεκριμένων εκτιμήσεων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Independent, επισημαίνοντας επίσης πως ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είναι ένα από τα τουλάχιστον πέντε μέλη του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Κυβέρνηση μετά την εκλογική συντριβή.

Ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών δήλωσε στην Independent, υπό την επιθυμία της διατήρησης της ανωνυμίας του, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να αποδώσει την ευθύνη γι’ αυτόν στον Τραμπ, εκτιμώντας παράλληλα ότι «η αποχώρησή του από την Κυβέρνηση είναι μιία απολύτως λογική κίνηση».

«Αυτή τη στιγμή, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βρίσκεται σαφώς μπροστά από τον Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η σύνδεσή του με την Κυβέρνηση θα έβλαπτε ούτως ή άλλως τις πιθανότητές του ως φαβορί», δήλωσε το ίδιο πρόσωπο στην Independent.