Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων cruise, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς Πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται έξι άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία αυτή έρχεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν μεγάλη ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές, ενόψει πιθανών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η συμφωνία για τους κινεζικής κατασκευής πυραύλους CM-302, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, χωρίς ωστόσο να έχει συμφωνηθεί ακόμη ημερομηνία παράδοσης.

Οι υπερηχητικοί αυτοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων και είναι σχεδιασμένοι να αποφεύγουν τα συστήματα άμυνας των πλοίων, πετώντας χαμηλά και με μεγάλη ταχύτητα.

Η ανάπτυξή τους θα ενισχύσει σημαντικά τις επιθετικές δυνατότητες του Ιράν και θα αποτελέσει απειλή για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των πυραυλικών συστημάτων, που ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, φέρονται να επιταχύνθηκαν ξαφνικά μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο. Καθώς οι συνομιλίες έμπαιναν στην τελική τους φάση το περασμένο καλοκαίρι, ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται, αναφέρει το Reuters, να ταξίδεψαν στην Κίνα.

«Οι όροι του παιχνιδιού θα αλλάξουν εντελώς, αν το Ιράν αποκτήσει υπερηχητική δυνατότητα για επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή», δήλωσε στο Πρακτορείο ο Ντάνι Τσιτρινόβιτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και ερευνητής για το Ιράν. «Αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πόσοι πύραυλοι περιλαμβάνονται στη συμφωνία, πόσα έχει συμφωνήσει να πληρώσει το Ιράν, ή αν η Κίνα θα προχωρήσει τελικά στην ολοκλήρωσή της, δεδομένης της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

«Το Ιράν έχει συμφωνίες με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθούν», δήλωσε αξιωματούχος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters.

Σε σχόλιο που εστάλη μετά τη δημοσίευση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι δεν έχει γνώση των συνομιλιών για πιθανή πώληση πυραύλων. Το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα.