O πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε με επίκεντρο στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, με φόντο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιδίωξη ανατροπής του καθεστώτος των μουλάδων, φαίνεται πλέον να μεταφέρεται με μαθηματική ακρίβεια στη θάλασσα και στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.
Στο επίκεντρο της νέας φάσης της κρίσης βρίσκεται το θαλάσσιο ενεργειακό πέρασμα για το πετρέλαιο. Εκεί, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο «στενό μαρκάρισμα», επιδιώκοντας να ελέγξουν τη ναυσιπλοΐα και κυρίως τη ροή του παγκόσμιου πετρελαίου, από την οποία εξαρτάται μεγάλο μέρος της διεθνούς οικονομίας.
Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά την πληροφορία ότι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ναρκοθέτηση της περιοχής, με στόχο να εμποδίσουν τη διέλευση πετρελαιοφόρων όσο θα διαρκούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Ουάσινγκτον.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «στρατιωτικές συνέπειες άνευ προηγουμένου» εάν δεν αποσύρει άμεσα τις νάρκες από τη θαλάσσια περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα πλοία, διασφαλίζοντας την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Η απάντηση από το Ιράν ήταν εξίσου σκληρή. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «πύραυλοι και drones θα στοχεύσουν κάθε αμερικανικό πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει από το σημείο», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.
Παράλληλα, η στρατιωτική δραστηριότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή εντείνεται. Την νύχτα, ο ουρανός της περιοχής γέμισε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σημειώνονταν βομβαρδισμοί και στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.
Ταυτόχρονα, το Ιράν απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και το Μπαχρέιν, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και εναντίον στόχων στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Η αλυσίδα των επιθέσεων δείχνει ότι η σύγκρουση αποκτά ολοένα και πιο περιφερειακά χαρακτηριστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
Σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπονται σε κομβικό σημείο της διεθνούς αντιπαράθεσης, με την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σύγκρουσης.
NYT: Τραυματισμένος στα πόδια ο νέος ηγέτης του Ιράν
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στα πόδια του την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο Ισραηλινούς και Ιρανούς αξιωματούχους.
Ο Χαμενεΐ, 56 ετών, ανακοινώθηκε την Κυριακή ως ο διάδοχος του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.
Το δημοσίευμα των Times αναφέρει ότι ο νεότερος Χαμενεΐ τραυματίστηκε επίσης στα πόδια του εκείνη την ημέρα, κάτι που μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια.
Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή που στόχευε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.
موقع الاستهداف في عائشة بكار في بيروت… https://t.co/h3VEp97Ir0 pic.twitter.com/kzlZvpd3GQ
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 11, 2026
Ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ, Κουβέιτ και Ιράκ
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά των αμερικανικών βάσεων Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ, Καμπ Αριφτζάν στο Κουβέιτ και Χαρίρ στο Ιράκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στο X.
Το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο ISNA ανέφερε ότι η «μαζική εκτόξευση» στόχευσε επίσης τον 5ο Στόλο του αμερικανικού Ναυτικού στην περιοχή και ότι «η επιχειρησιακή υποδομή του αμερικανικού στρατού καταστράφηκε».
Σε ξεχωριστή ανάρτηση, οι Ιρανοί χαρακτήρισαν την επίθεση «την πιο καταστροφική και πιο βαριά από την αρχή του πολέμου».
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τα πλήγματα.
Βίντεο του IDF με αεροπορικές επιδρομές
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανών στρατιωτών που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Ισραήλ από το δυτικό Ιράν.
Τι προβλέπει το σχέδιο για τους μικρούς πυρηνικούς σταθμούς στην Ελλάδα
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη έναν μεγάλο χαμένο: την ενεργειακή σταθερότητα. Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, εξετάζουν σενάρια θωράκισης, αφού οι απειλές στα Στενά του Ορμούζ έδειξαν πόσο εξαρτημένοι είμαστε διεθνώς από το πετρέλαιο και πόσο επισφαλής μπορεί να αποδειχθεί η μεταφορά του.
Έτσι, ενώ το Ιράν εγκαλείται με αφορμή το πυρηνικό του πρόγραμμα, χώρες που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ να αξιοποιήσουν αυτή την ενέργεια, τώρα αλλάζουν γραμμή πλεύσης. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Καπνός πάνω από την Τεχεράνη
Δείτε εικόνα:
Το θρίλερ με τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες
Η μυστική επιχείρηση, οι διαβουλεύσεις, το «παράθυρο ευκαιρίας» και το κυνηγητό στο ξενοδοχείο – Βίντεο και εικόνες από την αιχμαλωσία τους
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Πλήγμα drone σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ, δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.
Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.
Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.
Οι Ισραηλινοί χτύπησαν πολυώροφο κτήριο στο κέντρο της Βηρυτού
Δείτε βίντεο:
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.
«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.
Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.
Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας διαμηνύει ότι κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως «εχθρός»
Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οποιοδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από «άγνωστο βλήμα» κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.
«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.
Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενά του Ορμούζ.
Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.
UKMTO WARNING 018-26
Click here to view the full Warning⤵️https://t.co/R29PKZ34iH#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/8UYiab3Ygj
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 11, 2026
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εισηγείται αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Τρίτη το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η Wall Street Journal.
Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.
Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σημείωσε η Wall Street Journal.
Επίσης σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters