Ο Πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε την Τρίτη την αφρικανική χώρα της Αγκόλα, στο πλαίσιο αποστολής με φιλανθρωπικό οργανισμό αποναρκοθέτησης, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό ταξίδι που είχε κάνει η μητέρα του, Πριγκίπισσα Νταϊάνα, το 1997.

Ο Χάρι, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Αγκόλα, Ζοάο Λουρένσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού Halo Trust, που εργάζεται για την απομάκρυνση ναρκών από πρώην εμπόλεμες περιοχές.

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε επισκεφθεί την Αγκόλα με τον ίδιο οργανισμό τον Ιανουάριο του 1997, μόλις επτά μήνες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Οι φωτογραφίες της από εκείνη την αποστολή — με προστατευτικό εξοπλισμό να περπατά σε ενεργό ναρκοπέδιο, κατά την παύση των συγκρούσεων στον εμφύλιο πόλεμο της Αγκόλας — έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Prince Harry is in Angola to support the work of the Halo Trust, a charity dedicated to clearing landmines—a cause Princess Diana was passionate about.

