Οι τιμές των καυσίμων στην Ιταλία βρίσκονται σε άνοδο από τις 3 Ιουλίου, όταν έληξε η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση με το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αντιμετώπιση της κρίσης τιμών.

Η ανοδική αυτή τροχιά πυροδοτήθηκε από τη λήξη της κρατικής επιδότησης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενός μέτρου που είχε θεσπιστεί εσπευσμένα από την ιταλική κυβέρνηση για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η απόσυρση των φορολογικών ελαφρύνσεων επανέφερε τους συντελεστές στα προ κρίσης επίπεδα, συμπαρασύροντας άμεσα τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα πρατήρια ολόκληρης της χώρας. Με την ενεργειακή αβεβαιότητα να παραμένει υψηλή διεθνώς, οι καταναλωτές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για την εκ νέου παρέμβαση στην αγορά, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μετακίνησης.

Ιταλός πολίτης φωτογράφισε τις τιμές σε πρατήριο βενζίνης:

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Ο συναγερμός των ενώσεων καταναλωτών

Για τις αυξήσεις έχει σημάνει συναγερμός και από τις ενώσεις καταναλωτών. Σύμφωνα με την Codacons, η δαπάνη των Ιταλών για καύσιμα θα φτάσει τα 10,8 δισ. ευρώ, σχεδόν 2 δισ. περισσότερα σε σχέση με το 2025.

«Η σύγκριση με πέρυσι είναι αμείλικτη: με ίδια κατανάλωση και λαμβάνοντας υπόψη τη μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων τον Ιούλιο 2025, οι Ιταλοί θα δαπανήσουν μέχρι το τέλος του μήνα επιπλέον 841 εκατ. ευρώ μόνο για αγορές βενζίνης και ντίζελ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025», εξήγησε η Codacons σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Παράλληλα, το ερευνητικό γραφείο της Cgia του Μέστρε εκτίμησε ότι το 2026 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα επωμιστούν σχεδόν 29 δισ. ευρώ σε πρόσθετα κόστη για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και καύσιμα.

Βενζίνη και ντίζελ καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση, με επιπλέον δαπάνη 13,6 δισ. ευρώ, δηλαδή +20,4% σε σχέση με το 2025.