Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή και αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, μαίνεται κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε και έχει ήδη κάψει πάνω από 120.000 στρέμματα.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις τοπικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά εξελίσσεται σε μια ευαίσθητη ορεινή ζώνη όπου ζουν απειλούμενα είδη, όπως αετοί, λύκοι και πεταλούδες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της ειδικής μονάδας UME, με τη συνδρομή 25 εναέριων μέσων.

Την ίδια στιγμή, η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στα βορειοανατολικά της χώρας, απέχει ακόμη πολύ από το να σταθεροποιηθεί, έχοντας κάνει στάχτη σχεδόν 160.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Αραγωνίας.

Τα μέτωπα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη επιβαρυμένη περίοδο, καθώς στις 9 Ιουλίου μια άλλη καταστροφική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέκαψε 70.000 στρέμματα.