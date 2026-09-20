Σταδιακά άρχισε να αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος στην Κούβα, έπειτα από ένα ακόμη γενικευμένο μπλακάουτ που έπληξε τη χώρα. Πρόκειται για την έβδομη εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από το ξεκίνημα της χρονιάς, ένα φαινόμενο που εντείνεται από τη βαθιά ενεργειακή κρίση και το αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τα δυτικά της χώρας και την πρωτεύουσα Αβάνα, όταν μια βλάβη στις γραμμές μεταφοράς, επιδεινούμενη από τα άστατα καιρικά φαινόμενα, οδήγησε σε διακοπή η οποία γρήγορα επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εθνικής εταιρείας ηλεκτρισμού (UNE) αργά το απόγευμα του Σαββάτου (19/9), η επανασύνδεση του δικτύου έχει επιτευχθεί στις 14 από τις 15 επαρχίες του νησιού, αφήνοντας εκτός μόνο το Γουαντάναμο στα ανατολικά. Παρ’ όλα αυτά, το έλλειμμα στην παραγωγική ικανότητα της χώρας σημαίνει ότι τεράστιες ζώνες παραμένουν χωρίς ρεύμα. Ενδεικτικό είναι ότι, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, μόλις το 48% των κατοίκων της Αβάνας είχε ηλεκτροδοτηθεί, όπως επιβεβαίωσε η UNE.

Την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λουσία Μαρτίνες, συνταξιούχος κάτοικος της πρωτεύουσας: «Εδώ είχαμε περίπου τέσσερις ώρες ρεύμα το απόγευμα, στη συνέχεια κόπηκε και πάλι».

Τα 9,4 εκατομμύρια των κατοίκων της Κούβας βιώνουν μια σκληρή καθημερινότητα επαναλαμβανόμενων μπλακάουτ. Βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης αποτελούν, αφενός, οι πεπαλαιωμένες θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις και, αφετέρου, ο αυστηρός πετρελαϊκός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ από τον Ιανουάριο. Οι αμερικανικές κυρώσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εφοδιασμό των εργοστασίων και των εφεδρικών γεννητριών με τα απαραίτητα καύσιμα.

Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, με τις διακοπές ρεύματος να ξεπερνούν τις 30 ώρες στην Αβάνα και τις 60 συνεχόμενες ώρες στην περιφέρεια, προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα τόσο στην υδροδότηση, όσο και στη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών.