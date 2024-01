Η παλαιστινιακή εταιρία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε σήμερα «τη σταδιακή αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών σε αρκετούς τομείς της Λωρίδας της Γάζας», σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η Λωρίδα της Γάζας είχε σχεδόν πλήρη διακοπή του ίντερνετ και της τηλεφωνίας επί μια εβδομάδα, τη μεγαλύτερη διακοπή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

ℹ️ Update: Network data show that connectivity is being restored in the #Gaza Strip after a week-long telecoms blackout, the longest on record since 7 October; operator Paltel says it has repaired damage sustained in conflict; overall service remains far below pre-war levels 📈 pic.twitter.com/DHLGek57Sx

— NetBlocks (@netblocks) January 19, 2024