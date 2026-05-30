Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ προειδοποίησε για την εξάπλωση των αυταρχικών τάσεων διεθνώς, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη πίεση στους ανεξάρτητους δημοκρατικούς θεσμούς. Κατά την απονομή του Βραβείου Ελευθερίας Χάμπαχ στον Πολωνό συνταγματολόγο και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Άνταμ Μπόντναρ, τόνισε ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές προκλήσεις σε πολλές χώρες.

Προειδοποίηση για πίεση στους δημοκρατικούς θεσμούς

Στην ομιλία του, ο κ. Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι οι ανεξάρτητοι θεσμοί δέχονται σήμερα σημαντικές πιέσεις, ενώ αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν να αποδυναμώσουν ή να δυσφημίσουν τους μηχανισμούς δημοκρατικού ελέγχου.

Όπως σημείωσε, στο στόχαστρο βρίσκονται συχνά τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, τα πολιτιστικά ιδρύματα και η δικαστική εξουσία, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες των δημοκρατικών κοινωνιών.

«Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι ανεξάρτητοι θεσμοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνή πίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός πρόεδρος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πολίτες δεν είναι ανίσχυροι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.

«Οι αυταρχικές τάσεις δεν είναι απλώς μια μοίρα από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αντιθέτως, όλοι έχουμε μια επιλογή και μπορούμε να πάρουμε την απόφασή μας μέσω της ψήφου μας», πρόσθεσε.

Το Κάστρο Χάμπαχ και ο συμβολισμός του βραβείου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο Χάμπαχ, το οποίο θεωρείται ιστορικό σύμβολο της δημοκρατίας στη Γερμανία.

Το 1832 περίπου 30 χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν κατά της λογοκρισίας και της αυθαίρετης εξουσίας των ηγεμόνων της εποχής, διεκδικώντας πολιτικές ελευθερίες και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία του λόγου, του Τύπου και του «συνέρχεσθαι».

Το Βραβείο Ελευθερίας Χάμπαχ θεσπίστηκε το 2023 και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 10 χιλιάδων ευρώ.

Η βράβευση του Άνταμ Μπόντναρ

Αναφερόμενος στον φετινό τιμώμενο, τον Πολωνό συνταγματολόγο και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Άνταμ Μπόντναρ, ο κ. Σταϊνμάιερ τον χαρακτήρισε «ένθερμο υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Όπως επισήμανε, ο Μπόντναρ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανεξαρτησία των δημοκρατικών θεσμών και είχε αντιταχθεί ενεργά σε παρεμβάσεις που επηρέαζαν τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας.

Η βράβευσή του, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποτελεί αναγνώριση της συμβολής του στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί δοκιμάζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης.