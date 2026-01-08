Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ καταδικάζει με δριμύτητα την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επί του Ντόναλντ Τραμπ και καλεί την διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει η παγκόσμια τάξη να εκφυλιστεί σε «άντρο ληστών», όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.

Σε ασυνήθιστης δριμύτητας δηλώσεις, που φαίνεται να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Γερμανίας, προειδοποιεί ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.

Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ χθες (7/1) το βράδυ, κατά την διάρκεια συμποσίου.

«Πρέπει να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.

Ενεργητική επέμβαση απαιτείται σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πεισθούν να προστατεύουν την παγκόσμια τάξη», είπε.