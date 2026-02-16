Ο Γερμανός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ κάλεσε σήμερα τις Αρχές του Λιβάνου να συνεχίσουν τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ για να επιτύχει την αποχώρηση του Ισραήλ από εδάφη που καταλαμβάνει ακόμη στον Λίβανο.

«Ο Λίβανος πρέπει, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, να διασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, βάσει της Συμφωνίας Εκεχειρίας, προκειμένου να δημιουργηθούν επίσης οι συνθήκες αποχώρησης», δήλωσε ο Γερμανός Πρόεδρος. «Οι δύο πλευρές πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πρέπει να συνεχιστεί», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ζοζέφ Αούν, μετά τη συνάντησή τους.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει στην Κυβέρνηση, τη δεύτερη φάση του σχεδίου αφοπλισμού της οργάνωσης, η οποία βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, η πρώτη φάση, που αφορούσε την περιοχή μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι – περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα – έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, αρνείται να παραδώσει τα όπλα της στις περιοχές βορείως του Λιτάνι, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δεύτερη φάση του σχεδίου. Παράλληλα, ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να κατέχουν πέντε στρατηγικά σημεία στο έδαφος του Λιβάνου, παρά την εκεχειρία που προβλέπει την αποχώρησή τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι ζήτησε από τη Γερμανία να «καλέσει την ισραηλινή πλευρά να τηρήσει τη Συμφωνία Εκεχειρίας και να αποχωρήσει από τα εδάφη που καταλαμβάνει». Παράλληλα, κάλεσε το Βερολίνο να στηρίξει τον λιβανικό στρατό, ο οποίος αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πόρους και εξοπλισμό, και να διαδραματίσει «ουσιαστικό ρόλο» μετά την αποχώρηση των κυανόκρανων.

Η εντολή της United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) λήγει στο τέλος του έτους. Η Γερμανία ασκεί από το 2021 τη διοίκηση της ναυτικής δύναμης της αποστολής, με τη γερμανική μονάδα να αριθμεί 179 στελέχη.