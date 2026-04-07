Σημαντικό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας προκάλεσε πρόσφατη ουκρανική επίθεση.

H συγκεκριμένη επίθεση οδήγησε σε διακοπή λειτουργίας ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην αγορά καυσίμων.

Συγκεκριμένα το διυλιστήριο NORSI, το τέταρτο μεγαλύτερο στη Ρωσία, ανέστειλε τη λειτουργία του στις 5 Απριλίου, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τερματικών σταθμών εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, και τη Θάλασσα της Βαλτικής.

Οι ρωσικές αρχές είχαν γνωστοποιήσει από την Κυριακή, ότι στο διυλιστήριο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, ανέφερε ότι επλήγησαν δύο εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ ζημιές καταγράφηκαν τόσο σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, όσο και σε κατοικίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης, η Lukoil δεν έχει προχωρήσει σε προσφορές πώλησης πετρελαίου, ντίζελ ή μαζούτ από το συγκεκριμένο διυλιστήριο, το οποίο βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι οι προμήθειες ενδέχεται να παραμείνουν σε αναστολή έως το τέλος του μήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία.

Σημειώνεται πως το διυλιστήριο NORSI αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό βενζίνης στη Ρωσία, με δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 16 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ετησίως, δηλαδή περί τα 320.000 βαρέλια ημερησίως.