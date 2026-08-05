Ένας μηχανοδηγός στην Ταϊλάνδη, σταμάτησε το τρένο, προκειμένου να απομακρύνει μια εγκλωβισμένη χελώνα από τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο μηχανοδηγός εντόπισε το ζώο, το οποίο είχε αναποδογυρίσει και προσπαθούσε μάταια να επανέλθει στην κανονική του θέση, και αποφάσισε να σταματήσει και να κατέβει για να το βοηθήσει, στα περίχωρα της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, στις 5 Αυγούστου.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να τρέχει προς τη σιδηροδρομική γραμμή, απέναντί ​​του, και να μεταφέρει τη χελώνα σε ασφαλέστερο σημείο, προτού την αφήσει στο γρασίδι.

Η πράξη αυτή του μηχανοδηγού προκάλεσε πολλές θετικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο. «Όλοι οι ήρωες δεν φορούν κάπες» ήταν ένα από τα σχόλια στη σχετική ανάρτηση.

Ακολουθεί το βίντεο:

Πηγή: Dailymail