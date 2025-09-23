Ο Ρομπέρτο ​​Μπόλε, γνωστός Ιταλός χορευτής, επέλεξε την πιο διάσημη σκηνή στον κόσμο, τη Σκάλα του Μιλάνου, για να ζητήσει τον τερματισμό της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα.

Στο τέλος της παράστασης, ο σταρ επέστρεψε στη σκηνή κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία. Στη συνέχεια κι άλλοι χορευτές συγκεντρώθηκαν στη σκηνή, κρατώντας τρεις παλαιστινιακές σημαίες. Το σύνθημα «Σταματήστε τη Γενοκτονία», εμφανίστηκε στο φόντο. Η πρωτοβουλία προωθήθηκε από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους στο θέατρο.

Ο ίδιος ο χορευτής αργότερα κοινοποίησε το βίντεο και τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.