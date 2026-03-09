Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι έχουν βγει στους δρόμους του Τελ Αβίβ και φωνάζουν «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!» καθώς οι ιρανικοί πύραυλοι συνεχίζουν να πέφτουν στις πόλεις της χώρας. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί τις ειδοποιήσεις, τις βόμβες, τον φόβο, καθώς η σύρραξη έχει μπει ήδη στην δεύτερη εβδομάδα.

Διαδηλωτές πλημμύρισαν το κέντρο του Τελ Αβίβ, φωνάζοντας αντιπολεμικά συνθήματα και καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει τον πόλεμο. Η αστυνομία από την πλευρά της, ανταπάντησε με σκληρό και βίαιο τρόπο σπρώχνοντας και συλλαμβάνοντας τους υπερορθόδοξους Εβραίους διαδηλωτές, ενώ ήρθε σε σύγκρουση και με ακροδεξιούς αντιδιαδηλωτές.

Επικράτησε το απόλυτο χάος, με σώματα πεσμένα στο έδαφος και την οργή των πολιτών διάχυτη στον αέρα.

Αυτοί είναι οι Ισραηλινοί που στρέφονται ενάντια στη δική τους πολεμική μηχανή, ενώ οι απειλές πέφτουν βροχή.

Είναι αυτό το σημείο καμπής στον πόλεμο; Ή μήπως μόνο η αρχή;