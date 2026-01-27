Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αστειεύτηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν για τα γυαλιά ηλίου που φορούσε τις τελευταίες ημέρες ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος του απάντησε με ένα χιουμοριστικό νεύμα από την ταινία «Top Gun».

«Bonjour!» είπε ο Στάρμερ, φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αεροπόρου, σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok το βράδυ της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου. Το βίντεο τραβήχτηκε κατά την ηχογράφηση ενός podcast, «The Political Party», στο οποίο συμμετείχε ο Στάρμερ, σε έναν κινηματογράφο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Μίλα μου, Γκους» («Talk to me, Goose»), μια ατάκα από την ταινία «Top Gun», με πρωταγωνιστή τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, ατάκα που ο Βρετανός Πρωθυπουργός προόριζε για τον Γάλλο Πρόεδρο.

Στην ταινία, ο Γκους είναι ο συγκυβερνήτης και καλύτερος φίλος του Μάβερικ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ. Ο Μάβερικ συχνά του λέει «Μίλα μου, Γκους», καθώς πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Δείτε το βίντεο με τον Στάρμερ:

Αυτά ήταν αρκετά για τον Μακρόν, για να απαντήσει στο «Μίλα μου, Γκους» που του είπε ο Στάρμερ. Στα σχόλια έγραψε «for sure» (σίγουρα) – μια ατάκα του που αποτέλεσε το… highlight της ομιλίας του στο Νταβός, λόγω της γαλλικής προφοράς του.

Ο Βρετανός συνέχισε να «πειράζει» τον Γάλλο Πρόεδρο, αφού σε συνέχεια του σχολίου του, εκείνος ανάρτησε μια φωτογραφία που μοιάζει με αφίσα ταινίας για το «Top Gun», όμως, χωρίς τον Τομ Κρουζ, αλλά με τους δύο ηγέτες να εμφανίζονται με στρατιωτική στολή, φορώντας γυαλιά ηλίου. Από πάνω τους: δύο μαχητικά αεροσκάφη και η γαλλική και η βρετανική σημαία.

Δείτε τα σχόλια των δύο ηγετών:

Τα γυαλιά ηλίου που φορούσε ο Μακρόν λόγω μιας μικρής οφθαλμικής πάθησης, κυρίως κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νταβός στις 20 Ιανουαρίου, έχουν έκτοτε γίνει viral και έχουν προκαλέσει «πλημμύρα» από memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προκάλεσε τον χλευασμό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπονόησε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος προσπαθούσε, φορώντας τα γυαλιά, να «παριστάνει τον σκληρό τύπο».