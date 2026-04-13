«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Αυτή η σημαντική δήλωση έρχεται μια ημέρα μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και για εμπλοκή και άλλων χωρών, εκ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην αποστολή ναρκαλιευτικών στο Ορμούζ.

«Όποια κι αν είναι η πίεση δεν θα συρθούμε σε πόλεμο», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ στο BBC και συνέχισε λέγοντας πως «κατά τη γνώμη μου, είναι ζωτικής σημασίας να ανοίξουμε το Στενό πλήρως, και σε αυτό έχουμε επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές μας τις τελευταίες ημέρες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Σε ερώτηση που του τέθηκε για το αν θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά υπεύθυνο για τις επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν απάντησε ευθέως, αλλά είπε πως «Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να φέρει τις χώρες κοντά για να ζητήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και το άνοιγμα του Στενού».

«Δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ», σημειώνοντας: «πιστεύουμε πως πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό, οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μας βοηθούν».

Εξήγησε πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στο σημείο για να απομακρύνουν τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν: «Έχουμε ναρκαλιευτικά εκεί. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα, αλλά στέλνουμε και πιο παραδοσιακά ναρκαλιευτικά. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες στέλνουν επίσης ναρκαλιευτικά».

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Πακιστάν ως «πολύ φιλικές» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «σχεδόν όλα όσα ήθελαν» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ωστόσο, τελικά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς το Ιράν δεν μπόρεσε να δεσμευτεί να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, σημείωσε.

«Οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προβλέπω πως θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε», ανέφερε επίσης, ενώ επισήμανε πως η ανάρτησή του για την εξόντωση του ιρανικού πολιτισμού ήταν αυτή που τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.