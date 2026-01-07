Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, πως τυχόν ανάπτυξη δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τη διακήρυξη που υπεγράφη με τη Γαλλία και την Ουκρανία θα αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας.

Ο Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψαν χθες, Τρίτη, διακήρυξη προθέσεων, σχεδιάζοντας το περίγραμμα της ανάπτυξης δυνάμεων εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα ενημερώνω τη Βουλή καθώς θα εξελίσσεται η κατάσταση και το αν θα αναπτυχθούν στρατεύματα με βάση την υπογραφείσα διακήρυξη, θα το θέσω στο Σώμα για ψηφοφορία», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο.

Είπε πως ο αριθμός των στρατιωτών θα καθοριστεί με βάση τα στρατιωτικά σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου που καταστρώνονται τώρα.

Ο Στάρμερ είπε επίσης πως μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δύο φορές την περίοδο των Χριστουγέννων και διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι δεν υπάρχει «περίπτωση να ενεργήσουμε σε αυτό χωρίς πλήρη συζήτηση με τους Αμερικανούς».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν χθες την υποστήριξή τους σε έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία, που δεσμεύθηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να υποστηρίξουν τη χώρα αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά.