Με δηλώσεις του από την Ντάουνινγκ Στριτ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι Βρετανία δεν συμμετείχε στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Τόνισε όμως ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντα των Βρετανών και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, με αεροσκάφη της RAF που θα συμμετέχουν σε συντονισμένες αμυντικές επιχειρήσεις για αυτό το σκοπό.

Αναφορικά με το ιρανικό καθεστώς, ο Βρετανός πρωθυπουργός το χαρακτήρισε «εντελώς αποκρουστικό», κατηγορώντας το για καταστολή διαδηλωτών και δολοφονίες στη χώρα του.

Κάλεσε το Ιράν να σταματήσει την περαιτέρω κλιμάκωση, να παύσει τις επιθέσεις, να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων και να σταματήσει τη βία και την καταπίεση κατά του λαού του.

Παράλληλα ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι είναι κρίσιμο να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη, ενώ όπως επεσήμανε η Βρετανία βρίσκεται σε στενή επαφή με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Μάλιστα μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, ζητώντας από το Ιράν να απέχει από αδιάκριτες στρατιωτικές ενέργειες. Την ίδια στιγμή του ζητούν να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για σταθερότητα, προστασία αμάχων και περιορισμό των πυρηνικών – βαλλιστικών προγραμμάτων.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών με τη σειρά του εξέδωσε ειδικές οδηγίες για τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται σε κράτη του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κατάρ, ΗΑΕ), καλώντας τους να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν ταξίδια λόγω του αυξημένου κινδύνου από τις ρουκέτες και τις αεροπορικές απειλές στην περιοχή.