Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία πραγματοποιεί σήμερα ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έπειτα από σχετική πρόσκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για μια στενή συμμαχία στρατηγικού επιπέδου. Όμως το κύριο θέμα της ατζέντας θα είναι τα μαχητικά Eurofighter Typhoon που θέλει να αγοράσει η Τουρκία από την κοινοπραξία του Eurofighter, επικεφαλής της οποίας βρίσκεται η Βρετανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχτεί τον Στάρμερ με μία επίσημη τελετή στο προεδρικό συγκρότημα του Μπεστέπε στην Άγκυρα και θα ακολουθήσει ιδιωτική συνάντηση και δείπνο εργασίας μεταξύ των αντιπροσωπειών. Μετά τις συνομιλίες θα λάβει χώρα τελετή υπογραφής και κοινή συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα Ερντογάν και Στάρμερ θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο για την προμήθεια 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.

Στο επίκεντρο η ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας

Η Τουρκία βιάζεται να ενισχύσει την πολεμική της αεροπορία και είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ακόμα και μεταχειρισμένα αεροσκάφη στην αρχή. Ο γνωστός ιστότοπος Middle East Eye αναφέρει ότι 20 αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σήμερα από τη Βρετανική Αεροπορία θα μπορούσαν να σταλούν αρχικά για να επιταχυνθεί ο εφοδιασμός.

Το γνωστό περιοδικό UK Defence Journal ανέφερε ότι η συμφωνία θα καλύπτει την έκδοση Tranche 4, η οποία έχει βελτιωμένα ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να συνδυάσει την απόκτηση των βρετανικών Eurofighter με μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, ύστερα από συμφωνίες που έκανε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις χώρες αυτές του Κόλπου.

Πριν από λίγες ημέρες και το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πως η διαδικασία προμήθειας νέων αεροσκαφών Eurofighter με το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά θετικά.

Και ο Μερτς στην Άγκυρα

Σε τρεις ημέρες αναμένεται να επισκεφτεί την Άγκυρα και ο Φρίντριχ Μερτς, στην πρώτη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η προμήθεια Eurofighter, που αρχικά καθυστέρησε λόγω γερμανικών αντιρρήσεων, πρόκειται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης συμφωνίας, στην οποία θα περιλαμβάνονται και νέα αεροσκάφη μαζί με τα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και το Ομάν.

Στο τελικό στάδιο η συμφωνία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Airbus Defence and Space, Μίκαελ Σέλχορν, (Michael Schöllhorn), σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την πώληση των αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία πλησιάζουν στο τελικό στάδιο και είναι πλέον πολύ αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις σύντομα θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.

Ο Σέλχορν είπε ότι οι προηγούμενες επιφυλάξεις της Γερμανίας σχετικά με την πώληση των Eurofighters έχουν ξεπεραστεί και η νέα κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον Καγκελάριο Μερτς έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα μπλοκάρει την πώληση. «Η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει πολύ ξεκάθαρα: δεν θα εμποδίσουμε, αντιθέτως υποστηρίζουμε την ιδέα της παράδοσης Eurofighters στην Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει», τόνισε ο επικεφαλής της Airbus και αποκάλυψε επίσης ότι οι συνομιλίες πλησιάζουν στο τελικό στάδιο, με την BAE Systems – τον βρετανικό εταίρο στην κοινοπραξία του Eurofighter – να ηγείται τώρα των διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα για την πώληση 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Πρόκειται, όπως είπε, για μια εμπορική και τεχνική συζήτηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ της Eurofighter – με επικεφαλής την BAE Systems, τον εταίρο μας στην κοινοπραξία Eurofighter – και του τουρκικού κράτους», πρόσθεσε δε ότι είναι πολύ αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες με την Άγκυρα θα ολοκληρωθούν σύντομα με επιτυχία.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Airbus τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να διευκολύνουν τη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν δείξει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πραγματικές απειλές και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ για την άμυνα και την ασφάλειά της.

Επίσης εξέφρασε την ελπίδα για στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών, η οποία έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, λόγω πολιτικών διαφορών και αντιρρήσεων από μέλη της ΕΕ – συγκεκριμένα την Ελλάδα και την Κύπρο – για την ένταξη της Τουρκίας σε κοινά προγράμματα αμυντικών προμηθειών της ΕΕ. «Νομίζω, ότι αυτά πρέπει να επιλυθούν με συνομιλίες, είπε.

«Η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ, αλλά η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος και μια οδός για συνεργασία» είπε ο Σέλχορν.