Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, προειδοποίησε με δηλώσεις του ότι οι τελευταίες εβδομάδες έχουν καταστήσει τον κόσμο πιο αβέβαιο. Όπως τόνισε μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ, το σημαντικότερο είναι η σαφήνεια σχετικά με τις βασικές αξίες, ενώ υπογράμμισε ότι οι στενοί δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν θεμελιώδεις για την ασφάλεια και την άμυνα.

«Η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας παραμένει στενή», επισήμανε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με αξιωματούχους του Τραμπ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι συμμαχίες βασίζονται στον σεβασμό και όχι στην πίεση, ενώ σημείωσε ότι η χρήση δασμών των ΗΠΑ κατά συμμάχων είναι εντελώς λανθασμένη και ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν.

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τόνισε ότι η ασφάλεια της νήσου έχει σημασία και ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στη Δανία. «Η σωστή προσέγγιση είναι μέσω ήρεμων συζητήσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η περιοχή του Αρκτικού Βορρά θα απαιτήσει μεγαλύτερες επενδύσεις και συλλογική άμυνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες.