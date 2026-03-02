Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Δευτέρα (2/3) ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε ολόκληρη την περιοχή και έχει εκτοξεύσει «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν του έχουν επιτεθεί».

Υποστήριξε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων βρίσκονται σε διέλευση.

Είπε ακόμη ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία, όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι πολύ ανησυχητικό για ολόκληρο το κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι χθες το βράδυ ένα drone χτύπησε τη RAF στην Κύπρο. Λέει ότι είναι σημαντικό για αυτόν να δηλώσει ότι οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ακόμη ότι η επίθεση στη RAF δεν ήταν απάντηση σε οποιαδήποτε απόφαση που έχουμε λάβει.

Δείτε σχετική ανάρτηση: