Την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στη Mέση Ανατολή και η ομαλή λειτουργία κρίσιμων θαλάσσιων οδών υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Συγκεκριμένα μιλώντας την Τετάρτη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην εκεχειρία που έχει επιτευχθεί, σημειώνοντας ότι, παρά τη θετική εξέλιξη, απαιτείται «πολλή δουλειά» ώστε να καταστεί μόνιμη και να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Στενό του Ορμούζ, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία του για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία. Όπως τόνισε, η επαναλειτουργία του αποτελεί κρίσιμο ζήτημα με αντίκτυπο «σε ολόκληρο τον κόσμο», υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή.