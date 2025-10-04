Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι η συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «σημαντική» πρόοδο προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» που «μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ, καλώντας τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο «χωρίς καθυστέρηση».