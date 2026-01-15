Σε στάση αναμονής εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η ένταση γύρω από το Ιράν, κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ενημερώθηκε από «έγκυρες και αξιόπιστες πηγές» πως οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα παρακολουθήσουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Παρότι εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβε, ο Τραμπ απέφυγε να αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή, επαναλαμβάνοντας ότι «όλα παραμένουν στο τραπέζι». Η στάση αυτή έρχεται μετά από ημέρες σκληρής ρητορικής, κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε εκτέλεση διαδηλωτών, θα οδηγούσε σε άμεση και σκληρή αμερικανική αντίδραση.

Iranians bid farewell to their martyrs in Tehran Today, 14 January pic.twitter.com/bEaWhYIvJ4 — Arya – آریا (@AryJeay) January 14, 2026



Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος – Θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα»

Προειδοποιητικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη (14/1) στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως επισημάνθηκε, εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας μορφής δράσης για τη στήριξη των διαδηλωτών στο Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Η αναφορά του Ιρανού υπουργού σε γεγονότα του Ιουνίου εκλαμβάνεται ως έμμεση προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, με σαφείς υπαινιγμούς για προηγούμενες αμερικανικές κινήσεις ή επιλογές που, κατά την ιρανική πλευρά, δεν απέδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Video clip that said to be from Tehran on Jan 13th 2026, shows the continuation of the revolution against the Iranian regime despite the massive killings and arrests! #FreeIran2026 #No2ShahNo2Mullahs pic.twitter.com/WlknoWRvfy — Peymaneh Shafi (@Peymaneh_Sh) January 14, 2026



«Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί»

Ο Αραγτσί επιχείρησε να κατευνάσει τις διεθνείς ανησυχίες και για το θέμα των εκτελέσεων, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν θα γίνουν απαγχονισμοί «σήμερα ή αύριο» και ότι δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις διαδηλωτών.

Οι δηλώσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με όσα επικαλέστηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις πως δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο.

Προληπτική απομάκρυνση στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον προχωρά σε σαφείς προληπτικές κινήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τη διαδικασία απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Reuters, απομακρύνεται προσωπικό και από άλλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κατονομάζονται συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, έξι αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού αποχώρησαν από τη βάση, ενώ στρατιωτικό προσωπικό μετακινήθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις και σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής.Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται εν μέσω προειδοποιήσεων της Τεχεράνης, ότι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, θα αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση επίθεσης.

Μετακίνηση αεροπλανοφόρου και πληροφορίες για υποβρύχιο με Tomahawk

Την εικόνα στρατιωτικής ετοιμότητας ενισχύει και η απόφαση των ΗΠΑ να μετακινήσουν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τον Περσικό Κόλπο, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Το Πεντάγωνο φέρεται να διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν (USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen) να αναχωρήσουν από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας όπου βρίσκονται και να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αμερικανικό υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk βρίσκεται ήδη στη Μέση Ανατολή, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος.

Διπλωματικός συναγερμός – Κλείνουν πρεσβείες, φεύγουν πολίτες

Η κλιμάκωση αντικατοπτρίζεται και στο διπλωματικό επίπεδο. Η Βρετανία έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, με το προσωπικό να εργάζεται εξ αποστάσεως, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες –μεταξύ αυτών η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία– κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν. Ανάλογες προειδοποιήσεις εξέδωσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν άμεσα, ακόμη και οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία.

Κλείσιμο και άνοιγμα του ιρανικού εναέριου χώρου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ιρανικές Αρχές προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας, εκδίδοντας NOTAM που απαγόρευε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην ορισμένων διεθνών με ειδική άδεια.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours. Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po

Λίγες ώρες αργότερα, ο εναέριος χώρος άνοιξε εκ νέου, με τις πρώτες πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων να κατευθύνονται προς την Τεχεράνη, ενώ αεροπορικές εταιρείες συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Αιματηρή καταστολή με περισσότερους από 3.000 νεκρούς και αντικρουόμενοι απολογισμοί Παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν να κάνουν λόγο για πρωτοφανή καταστολή. Σύμφωνα με την Iran Human Rights, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περισσότερα από 10.000 άτομα έχουν συλληφθεί. Η ροή πληροφοριών παραμένει περιορισμένη, καθώς το Ιράν βρίσκεται εδώ και ημέρες σε σχεδόν πλήρες μπλακάουτ στο Διαδίκτυο.