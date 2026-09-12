Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις που προβλεπόταν ως τώρα να διεξαχθούν στη Ρώμη ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο, έκανε γνωστό χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, της αμερικανικής μεσολαβήτριας διπλωματίας, στις εξαιρετικά δύσκολες αυτές συνομιλίες.

Οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για να «συζητήσουν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την προοδευτική εφαρμογή» της συμφωνίας των δυο πλευρών τον Ιούλιο, είπε το στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Όμως διευκρίνισε πως «η επόμενη σειρά επίσημων διαπραγματεύσεων θα γίνει στη Ρώμη τον Οκτώβριο», αναβάλλεται ενώ προγραμματιζόταν αρχικά να οργανωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, την επόμενη εβδομάδα.

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, κρατών που από τεχνική σκοπιά παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, υπέγραψαν στα τέλη Ιουνίου συμφωνία-πλαίσιο, που προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε «πιλοτικές ζώνες» από όπου θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις –οι οποίες συνεχίζουν να κατέχουν ζώνη κατά μήκος του νότου– με προϋπόθεση τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η συμφωνία αυτή «παραμένει ο μόνος βιώσιμος μηχανισμός για να αποκατασταθούν η εθνική κυριαρχία του Λιβάνου κι η ασφάλεια του Ισραήλ», επέμεινε χθες ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το σιιτικό κίνημα έχει απορρίψει επανειλημμένα τη συμφωνία και διαμηνύει πως δεν καταθέτει τα όπλα.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο σποραδικά.

Την Πέμπτη, εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ, καταστρέφοντας μεταξύ άλλων υπόγειο συγκρότημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κίνημα. Η έκρηξη ήταν ισχύος τέτοιας που το ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου διεξήγαγαν δυο κύκλους συνομιλιών στη Ρώμη υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον. Η διπλωματία των ΗΠΑ ανήγγειλε στα μέσα Αυγούστου τρίτο κύκλο, «στις αρχές Σεπτεμβρίου», επίσης στην πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη για τον φάκελο εξήγησε πως υπήρχε ζήτημα χρονοδιαγράμματος, ιδίως λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη του μήνα, που οδήγησε στην αναβολή αυτού του κύκλου.