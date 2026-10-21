Στην άμεση εκκένωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ προχωρά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποχρεώνοντας το σύνολο των υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος των συνεχιζόμενων χτυπημάτων που δέχεται το σαουδαραβικό έδαφος σχεδόν σε καθημερινή βάση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως επιβεβαίωσε διπλωματική πηγή στο AFP.

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Παράλληλα, οι οδηγίες απομάκρυνσης των οικογενειών των διπλωματών επεκτάθηκαν στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μέτρα αυτά κρίθηκαν απαραίτητα καθώς οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην περιοχή αποτελούν συχνούς στόχους ιρανικών επιθέσεων, την ώρα που η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγείται σε επικίνδυνη κλιμάκωση.