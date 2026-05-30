Την εντονότατη δυσαρέσκεια της Αμερικανικής κυβέρνησης, για την αποφυλάκιση του -όπως τον αποκαλεί- «ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης “17 Ν” Αλέξανδρου Γιωτόπουλου», εκφράζει με επίσημη ανακοίνωση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Παράλληλα υπενθυμίζει την δολοφονική δράση της εν λόγω οργάνωσης και ζητά μετ’ επιτάσεως από την ελληνική κυβέρνηση, «να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτοπούλος στη φυλακή».

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά τους απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτοπούλο, ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Κατά τη διάρκεια 27 ετών, η οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον πλοίαρχο Τζόρτ Τσάντες, τον πλοίαρχο Γουίλιαμ Νόρντιν και τον λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο κουνιάδος του σημερινού πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτοπούλος καταδικάστηκε σε 17 ποινές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 25 έτη φυλάκισης για τη διοργάνωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Ποτέ δεν ανέλαβε την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια.

Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπέβαλε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους αποφυλάκισης, καθώς ο Γιωτοπούλος δεν είχε εκτίσει το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτοπούλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Ρίτσαρντ Γουέλτς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νόρντιν και Ρόναλντ Στιούαρτ φέρουν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία της χώρας μας και δικαιούνται δικαιοσύνη».

Το χρονικό της αποφυλάκισης του «Λάμπρου» της «17 Νοέμβρη»

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο άνθρωπος που καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη ως ο «εγκέφαλος» και ηθικός αυτουργός των αιματηρών ενεργειών της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Ο «Λάμπρος», όπως ήταν το κωδικό του όνομα στην τρομοκρατική οργάνωση, εξήλθε της πύλης των φυλακών με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκισή του.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την πέμπτη κατά σειρά προσπάθεια του 82χρονου σήμερα Γιωτόπουλου να κερδίσει την ελευθερία του, μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2002 στους Λειψούς.

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πέρασε από “συμπληγάδες”. Αρχικά, ο 82χρονος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο εξέδωσε απορριπτική απόφαση. Στη συνέχεια, επανήλθε καταθέτοντας προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε εισηγηθεί αρνητικά προς το Συμβούλιο, ζητώντας την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του «Λάμπρου» της «17 Νοέμβρη». Ωστόσο, οι δικαστές είχαν διαφορετική νομική κρίση, κάνοντας τελικά δεκτή την προσφυγή του και ανάβοντας το «πράσινο φως» για την έξοδό του από το κελί.

Στην καταφατική τους απόφαση μέτρησε το προχωρημένο της ηλικίας του, η καλή διαγωγή του στη φυλακή (δεν είχε κάνει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα) και ότι είχε εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του, καθώς του απέμεινε μόλις ένα έτος.

Οι περιοριστικοί όροι για την αποφυλάκιση

Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Υποχρεωτική διαμονή στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει (στην περιοχή του Βύρωνα Αττικής).

Τακτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με νομικές πηγές, η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου βασίστηκε στον συνδυασμό της προχωρημένης ηλικίας του και της επιδεικνυόμενης διαγωγής του κατά τη διάρκεια των 24 ετών της κράτησής του.

Το μεταπτυχιακό στην φυλακή

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2002 στους Λειψούς, όπου ζούσε με το ψευδώνυμο «Μιχάλης Οικονόμου», αξιοποίησε τον χρόνο του στη φυλακή στρεφόμενος στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του, ολοκλήρωσε πανεπιστημιακές σπουδές και πραγματοποίησε μεταπτυχιακά προγράμματα μέσα από το κελί του. Αυτή η ακαδημαϊκή δραστηριότητα και η τήρηση των κανόνων του σωφρονιστικού ιδρύματος προσμετρήθηκαν θετικά από τους δικαστές, οι οποίοι έκριναν ότι «εξέτισε το μέγιστο της ποινής» βάσει των ευεργετικών διατάξεων του νόμου για την έκτιση ποινών και τα ηλικιακά όρια.

Ως φυλακισμένος πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, στο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master 2, στα Θεμελιώδη Μαθηματικά, με ειδίκευση στον τομέα της μηχανικής ρευστών στο πανεπιστήμιο Paris 7. Το 2021 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Το διδακτορικό του εκπονήθηκε εξολοκλήρου εντός των φυλακών και αφορούσε τις εξισώσεις Navier-Stokes.

Στη δίκη του υποστήριξε πως ξένα συμφέροντα κατασκεύασαν τις σε βάρος του κατηγορίες. Έγκριτοι νομικοί, σχολιάζοντας την απόφαση, επισημαίνουν ότι η αποφυλάκιση δεν αποτελεί δικαστική χάρη, αλλά εφαρμογή του γράμματος του νόμου. Με βάση το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα, η έκτιση των ισοβίων δεσμών έχει ανώτατα πραγματικά όρια, τα οποία, όταν συνδυάζονται με την υπερήλικη κατάσταση του κρατουμένου (82 ετών) και τη θετική του διαγωγή (όπως η ενασχόληση με ανώτατες σπουδές), καθιστούν την αποφυλάκιση υπό όρους μια τυπική νομική διαδικασία.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν παραδέχτηκε ποτέ την εμπλοκή του στην «17 Νοέμβρη» και δεν δέχτηκε τον ρόλο του επικεφαλής της οργάνωσης που του απέδωσε η ελληνική δικαιοσύνη για τους σχεδιασμούς των 17 φονικών επιθέσεων. Ανάμεσά τους, αυτές του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς (1975), του Νίκου Μομφεράτου εκδότη της «Απογευματινής» (1985), του Νίκου Αγγελόπουλου της «Χαλυβουργικής» (1986) του επιχειρηματία Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη (1988) του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη (1989) του εφοπλιστή Κωστή Περατικού (1997) του Βρετανού Ταξίαρχου Στίβεν Σόντερς (2000) και άλλων.