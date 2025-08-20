Η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει, καθώς, όπως επισημαίνει το γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην εφαρμογή του νόμου CAATSA. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αποτρέπει την Τουρκία να αποκτήσει F-35, λόγω της κατοχής του ρωσικού συστήματος των S-400.

H παρακάτω αναφορά έγινε από ανώτερο αξιωματούχο του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην απαντητική επιστολή που στάλθηκε στον βουλευτή Κρις Πάππας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει, και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται από το άρθρο 1245 του Νόμου για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020».

Ο βουλευτής Κρις Πάππας είχε ηγηθεί πρωτοβουλίας για την αποστολή επιστολής στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία οι νομοθέτες εξέφραζαν την ανησυχία τους για την προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων σε σχέση με την Τουρκία και τη συμμόρφωση με τον νόμο CAATSA.

Ακολουθεί η επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον βουλευτή Κρις Πάππας:

«Αξιότιμε κύριε Πάππας,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 7ης Αυγούστου προς τον υπουργό Εξωτερικών, Ρούμπιο, σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA) και την Τουρκία.

Η θέση των ΗΠΑ έχει υπάρξει σαφής προς την τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά στους νόμους και στις πολιτικές μας σχετικά με την απόκτηση ρωσικού αμυντικού εξοπλισμού και τις συνέπειες που έχει αυτό για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία.

Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων και στη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του νόμου CAATSA.

Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει, και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται από το άρθρο 1245 του Νόμου για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020.

Η Τουρκία είναι μακροχρόνια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με ιστορία σημαντικών συνεισφορών στις αποστολές της συμμαχίας. Η αμυντική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία παραμένει ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του ΝΑΤΟ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να συνεργαστούν με την Τουρκία σε κοινούς στόχους και να εμπλακούν σε διάλογο για την επίλυση διαφορών.

Έχουμε εκφράσει τη δυσαρέσκειά μας για την απόκτηση από την Άγκυρα του συστήματος S-400 και έχουμε καταστήσει σαφή τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησής μας για την εφαρμογή των κυρώσεων του CAATSA.

Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή σας δέσμευση στα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα σας φανούν χρήσιμες.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω συνδρομή.

Με εκτίμηση,

Πολ Ντ. Γκουαλιανόνι

Ανώτερος Αξιωματούχος του Γραφείου».