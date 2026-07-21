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Ως «ηγετική δύναμη» στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως «παράδειγμα προς μίμηση» για άλλες χώρες χαρακτηρίζει την Ελλάδα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε η Αθήνα στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας.
Σε σχετική δήλωση εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ , τονίστηκε η μακρόχρονη σχέση συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας, η οποία κατατάσσεται πλέον μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως.
Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν από κοινού την απειλή, ενώ η αναφορά στις απώλειες που υπέστησαν οι δύο πλευρές υπογραμμίζει τόσο τη σοβαρότητα του κινδύνου όσο και την αξία της διεθνούς συνεργασίας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα επέδειξε μεγάλη αποτελεσματικότητα ακόμα και σε περιόδους που άλλες κυβερνήσεις υποτιμούσαν ή δεν είχαν αναγνωρίσει επαρκώς τη συγκεκριμένη απειλή.
Παράλληλα, αναφορικά με τη μνεία του Μάρκο Ρούμπιο στη τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα ξεχάσουν ποτέ» τα μέλη και τους υπαλλήλους τους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό εν ώρα καθήκοντος.