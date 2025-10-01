Τη δέσμευση των ΗΠΑ στην επανένωση της Κύπρου σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους, επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη συγχαρητήρια ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανεξαρτησία της χώρας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Λευκωσίας στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσεων, κάτι που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές της.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μια «κυπριακής ιδιοκτησίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνολική διευθέτηση», με στόχο την επανένωση του νησιού σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του State Department

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συγχαίρω τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευκαιρία του εορτασμού της 65ης επετείου της ανεξαρτησίας της.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί πολύτιμο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μας ενισχύει το εμπορικό εμπόριο, καταπολεμά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και ενδυναμώνει την περιφερειακή ασφάλεια, επιτρέποντας στους πολίτες και των δύο χωρών μας να ευημερούν.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διασφάλιση της ασφάλειας των Αμερικανών πολιτών σε ζώνες κρίσης, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Παραμένουμε, επίσης, δεσμευμένοι σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, υπό την ηγεσία των Κυπρίων και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους.»