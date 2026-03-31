Η διπλωματία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι σέβεται το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να θεσπίζει «δικούς του νόμους», την ημέρα που η Κνέσετ -η ισραηλινή Βουλή- ενέκρινε νόμο που προβλέπει την επιβολή «της ποινής του θανάτου για τους τρομοκράτες», κομμένο και ραμμένο για να εφαρμόζεται σε βάρος Παλαιστινίων.

«Οι ΗΠΑ σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους και τις ποινές σε βάρος προσώπων που κρίνονται ένοχοι για τρομοκρατία», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.