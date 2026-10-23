Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρετίζει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου συνομιλιών για την πολιτική συμφιλίωση στη χώρα.

Αυτός ο γύρος συνομιλιών είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Χόρχε Ροντρίγκες, επικεφαλής διαπραγματευτή της κυβέρνησης και αδελφού της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η διαδικασία «εξακολουθεί να ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, να διευρύνει τις πολιτικές ελευθερίες και να θέτει τις βάσεις για ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές» σε αυτήν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα, σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.