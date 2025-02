Τα πλοία τα οποία ανήκουν στο δημόσιο των ΗΠΑ θα μπορούν στο εξής να διέρχονται ατελώς από τη Διώρυγα του Παναμά, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρει πίσω τον έλεγχο της διωκεάνειας διέλευσης τεράστιας σημασίας.

«Το κράτος του Παναμά συμφώνησε να μην χρεώνει πλέον τέλη στα πλοία της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διέλευση της Διώρυγας του Παναμά», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X, προσθέτοντας πως η απόφαση αυτή θα «εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην αμερικανική κυβέρνηση».

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O

— Department of State (@StateDept) February 6, 2025