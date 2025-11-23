Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα συντάχτηκε όντως από τις ΗΠΑ, δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλαν Αμερικανοί γερουσιαστές.

«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δύο μελών της Γερουσίας.

This is blatantly false. As Secretary Rubio and the entire Administration has consistently maintained, this plan was authored by the United States, with input from both the Russians and Ukrainians. https://t.co/wVuDO4iXE6 — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) November 23, 2025

Οι γερουσιαστές αυτοί σημείωσαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει την επίσημη θέση των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».