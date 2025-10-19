Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο (18/10) ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις μεσολαβήτριες χώρες για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συγκεκριμένα το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο, για «αξιόπιστες αναφορές που υποδηλώνουν επικείμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς εναντίον του λαού της Γάζας», σύμφωνα με δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτή η προγραμματισμένη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και θα υπονόμευε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Την περασμένη Τετάρτη, ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εργάζονται για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών εντός των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), στις οποίες θα μπορούν να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να ξεφύγουν από τα αντίποινα της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως την πρωτοβουλία αυτή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι εγγυητές παραμένουν αποφασισμένοι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των αμάχων, να διατηρήσουν την ηρεμία στην περιοχή και να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για τον λαό της Γάζας και της ευρύτερης περιοχής», προσθέτει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – The Times of Israel