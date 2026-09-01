Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία «άγνωστα βλήματα» καθώς διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.
«Τάνκερ ανέφερε ότι χτυπήθηκε από 3 άγνωστα βλήματα καθώς ολοκλήρωνε την πορεία της εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε περιβαλλοντική επίπτωση», σημείωσε η UKMTO μέσω X, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν αυτό εκτυλίχτηκε χθες Δευτέρα το βράδυ σε απόσταση 17 ναυτικών μιλίων (31 χιλιομέτρων) ανατολικά της Χασάμπ, στο σουλτανάτο του Ομάν.
UKMTO WARNING 124-26
Click here to view the full product⤵️https://t.co/wcqp7hoswg#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/PY5YWXXePc
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) August 31, 2026