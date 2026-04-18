Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, άνοιξαν πυρ κατά δύο εμπορικών πλοίων, που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ναυτιλιακές πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που αρκετά πλοία είχαν αρχίσει να κινούνται στη ναυτιλιακή δίοδο, σύμφωνα με το Reuters που χαρακτήρισε την διέλευση των πλοίων «ως την πρώτη μεγάλη κίνηση σκαφών στα Στενά από την έναρξη του πολέμου».

Πιο συγκεκριμένα, Ιρανικά ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης, άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, αφού ο ιρανικός στρατός ανακάλεσε την υπόσχεσή του να κρατήσει ανοικτή τη θαλάσσια οδό.

Ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου είπε πως σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ομάν προσέγγισαν το πλοίο του δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης. Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, τα ταχύπλοα «άνοιξαν στη συνέχεια πυρ εναντίον του δεξαμενόπλοιου», εξηγεί το UK Maritime Trade Operations Centre σε μια ανακοίνωση που ανάρτησε στο διαδίκτυο.

«Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμά του είναι σώα και αβλαβή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

According to Iranian state media, Iran's military it will close the Strait of Hormuz in response to the U.S. maintaining its blockade.

Σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, το ινδικό δεξαμενόπλοιο που προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ, δέχτηκε πυρά, από τα ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ακούγονται οι συνομιλίες του καπετάνιου του τάνκερ, αλλά και το σήμα SOS που εκπέμπει μετά την επίθεση.

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται μια συνομιλία του κυβερνήτη του πλοίου με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο κυβερνήτης του ινδικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο, όπως σημειώθηκε, δέχτηκε πυρά, απευθυνόμενος στο ιρανικό πολεμικό διαμαρτύρεται και λέει πως «μου δώσατε άδεια για να κινηθώ, γιατί δέχομαι επίθεση;», επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά αυτή τη φράση. «Γιατί μου επιτίθεστε, αφού μου έχετε δώσει άδεια;». Το περιστατικό αυτό συνέβη νωρίς το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας.

«Ιρανικό Ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, Σανμάρ Χέραλντ, ιρανικό ναυτικό μας δώσατε άδεια, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Ιρανικό ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Είμαστε δεύτεροι στη λίστα σας, μας δώσατε άδεια, τώρα μας χτυπάτε, αφήστε μας να γυρίσουμε πίσω», ακούγεται χαρακτηριστικά στο πρώτο ηχητικό.

Στο δεύτερο ηχητικό, ο κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό, ειδικότερα από πολεμικά τυφέκια προς το μέρος του πλοίου. Και σε αυτή την περίπτωση ο κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει πως «είμαστε σε κίνδυνο», αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, την επίθεση δηλαδή που έχει γίνει σε κάποια τάνκερ που αποπειράθηκαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ. «Mayday, mayday, mayday. Είμαστε σε κίνδυνο, μας επιτίθενται, μας επιτίθενται», αναφέρει ο πλοίαρχος, ενώ ακούγονται ήχοι πυροβολισμών, ακούγεται στο δεύτερο ηχητικό.

Στο τρίτο ηχητικό, ακούγονται οι Φρουροί της Επανάστασης να δίνουν οδηγίες. Ειδικότερα, αφού έχουν προηγηθεί οι επιθέσεις σε τουλάχιστον δύο πλοία, ακούγεται από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό να ανακοινώνει προς όλα τα πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ και περιμένουν να κινηθούν, ότι ουσιαστικά το πέρασμα έχει κλείσει εκ νέου και αυτό έως ότου η αμερικανική κυβέρνηση εκπληρώσει, όπως λένε οι Ιρανοί, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία. Μετά την αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της στις διαπραγματεύσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαμηνύει ότι το Στενό του Ορμούζ είναι και πάλι εντελώς κλειστό. Κανένα πλοίο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε σημαίας δεν επιτρέπεται να διέλθει του Στενού. Όποιο πλοίο προτίθεται να εξέλθει του Στενού και όποιο πλοίο προτίθεται να εισέλθει στο Στενό θα συναντήσει ισχυρή αντίδραση από το ιρανικό ναυτικό και θα καταστραφεί. Ιρανικό ναυτικό, τέλος», ακούγεται στο τρίτο ηχητικό.